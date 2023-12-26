"Ъ": на российских складах зафиксировали избыток китайских грузовиков

Самыми популярными оказались грузовики иномарки Shacman

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Более 11 тыс. седельных тягачей и 6,5 тыс. самосвалов из Китая скопилось на российских складах. Рост запасов грузовиков произошел из-за охлаждения рынка в последние месяцы по причине роста ставки ЦБ даже на фоне замедления импорта, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на оценку "ВТБ лизинга".

Директор департамента коммерческого транспорта ГК "Автодом" и ГК "Автоспеццентр" Владимир Желобов также подтвердил, что по тягачам и самосвалам есть избыточное предложение. Он добавил, что , поскольку ключевая ставка не снизится в начале года, ожидается некая стагнация рынка.

Грузовики иномарки Shacman оказались самыми популярными на складах России. На конец ноября на складах было 2 тыс. тягачей и 2,5 тыс. самосвалов данного производителя. В среднем, по оценке лизингодателя, во втором полугодии марка продавала по 900 тягачей и около 1,2 тыс. самосвалов в месяц. При этом к концу года по мере сокращения спроса продажи снижались: по данным "Автостата", в ноябре марка реализовала всего 1,7 тыс. грузовых автомобилей, пишет газета.

Как подсчитало агентство, в ноябре лидером рынка грузовиков оставался Камаз. В "ВТБ лизинге" отмечают, что отечественная марка "может показать кратный рост в сегменте тягачей по итогам первого квартала 2024 года". На "Камазе" подтвердили эту оценку, а также добавили, что рассчитывают увеличить производство и продажи грузовиков последнего поколения К5 в несколько раз (в 2023 году - 5 тыс.).

"В сентябре мы наблюдали сокращение импорта техники из Китая на фоне роста утильсбора, изменения курсов валют и повышения ключевой ставки. Уже в октябре ввоз техники из Китая отчасти оживился, а российские марки продолжают наращивать выпуск машин, занимая все большую долю рынка. Таким образом, негативные факторы отчасти нивелируются", - говорит гендиректор ГК "ВТБ лизинг" Антон Мусатов.