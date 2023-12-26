В Испании расследуют деятельность компании Repsol на предмет антиконкурентной практики

Национальная комиссия по отраслевым рынкам и конкуренции изучает работу компании "на предмет возможной антиконкурентной практики, представляющей собой злоупотребление доминирующим положением на оптовом рынке автомобильного топлива в Испании"

МАДРИД, 26 декабря. /ТАСС/. Национальная комиссия по отраслевым рынкам и конкуренции (CNMC) Испании начала расследование в отношении энергетической и нефтехимической компании Repsol из-за возможной антиконкурентной практики. Об этом говорится в пресс-релизе CNMC.

Ведомство "расследует [деятельность] Repsol <...> на предмет возможной антиконкурентной практики, представляющей собой злоупотребление доминирующим положением на оптовом рынке автомобильного топлива в Испании", отмечается в нем.

Repsol является крупнейшей в королевстве нефтегазовой компанией. Чистая прибыль предприятия в прошлом году превысила €4,2 млрд, что на 70% больше показателя за 2021 год.