Эксперты: поставки "Газпрома" в Европу в 2024 году могут остаться на уровне 2023 года

По словам собеседников агентства, при этом частичное наращивание экспорта возможно за счет запуска газового хаба в Турции

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Поставки "Газпромом" газа в Европу, без учета турецкого рынка, в 2024 году могут остаться близкими к уровню 2023 года - около 28-29 млрд куб. м, считают опрошенные ТАСС эксперты. При этом частичное наращивание экспорта возможно за счет запуска газового хаба в Турции.

"На наш взгляд, в 2024 году транзит через Украину продолжит функционировать в том же режиме, что и сейчас: через него может быть поставлено порядка 15 млрд куб. м. На этом фоне экспорт "Газпрома" в Европу (без учета Турции) может быть близок к показателю за 2023 год (около 28-29 млрд куб. м)", - считает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.

Поставки российского трубопроводного газа в Европу находятся на стабильном уровне в 2-2,5 млрд куб.м в месяц уже больше года, отмечает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт клуба "Валдай" Алексей Гривач. Однако достигнутый баланс достаточно хрупок и могут произойти новые попытки со стороны третьих стран по ограничению или нарушению поставок российского газа на европейский рынок, добавляет эксперт.

Дополнительные возможности по небольшому росту экспорта газа РФ в Европу могут открыться после запуска хаба в Турции, считает Гривач. "Там есть свободные мощности в трубопроводе. Но есть и факторы риска, как например запуск нового плавучего терминала СПГ в греческом Александруполисе", - говорит он.

При этом Сергей Кауфман отмечает, что пока что необходимости в газовом хабе в Турции нет. "Экспорт в Европу через "Турецкий поток" по итогам текущего года будет ниже, чем проектная мощность маршрута. При этом со второй половины 2024 года в мире начнет расти предложение СПГ, в связи с чем потенциальный газовый хаб если и будет реализован, то скорее для замещения транзита через Украину, чем для роста экспорта в Европу", - подчеркнул аналитик ФГ "Финам".

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке". Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года. Экспортный газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 млрд куб. м.