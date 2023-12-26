В Кисловодске объем внебюджетных инвестиций в 2023 году вырос на треть

Он составил 16 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Рекордный объем внебюджетных инвестиций в Кисловодске в 2023 году составил 16 млрд рублей, что на 31% больше показателя 2022 года. Об этом ТАСС сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев.

"С января по декабрь 2023 года инвесторы вложили в Кисловодск более 16 млрд рублей. Аналогичный показатель прошлого года составил 12,2 млрд рублей", - сказал Моисеев. Таким образом, объем инвестиций увеличился на 31%. Среди крупных объектов глава курорта назвал апарт-отель "Сканди" на 40 коечных мест в центе курорта, отель "Платинум" на 50 мест в курортной зоне, ресторан "Батуми", ресторанный комплекс "Мед" в поселке Левоберезовский.

По словам собеседника агентства, всего в городе-курорте в 2023 году было реализовано 33 инвестпроекта. В их числе новые гостиницы, отели, рестораны, кафе, многоквартирные дома и магазины.

"Сегодня наш город - главный оздоровительный курорт страны. Развитие курортной инфраструктуры, уникальные бальнеологические факторы и экологический баланс способствуют резкому росту нашей инвестиционной привлекательности. 33 инвестпроекта было освоено в этом году, сейчас продолжаем реализацию еще 46 инвестиционных объектов. А это - рост сферы обслуживания, новые рабочие места и рост зарплат", - рассказал глава Кисловодска.