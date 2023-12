Эксперты: ФРГ может утратить статус третьей экономики мира к 2026 году

По прогнозу лондонского Центра экономических и бизнес-исследований, это станет результатом медленных темпов роста, вызванных энергетическими санкциями против России

ЛОНДОН, 26 декабря. /ТАСС/. Германия может утратить статус третьей экономики мира к 2026 году в результате медленных темпов роста, вызванных энергетическими санкциями против РФ. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на доклад лондонского Центра экономических и бизнес-исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR).

По мнению аналитиков центра, статус третьей экономики мира после США и КНР перейдет к Японии. Они ожидают, что в 2027 году Германия переместится на пятую строчку, пропустив вперед Индию. При этом уже к 2035 году ВВП Индии составит $10 трлн, что позволит стране подняться на третью позицию. "Демографические тенденции и разнообразный характер экономики говорят о том, что Индия продолжит идти вперед", - заявил старший экономист CEBR Пушпин Сингх.

Британская экономика, которая в настоящее время на треть меньше германской, сократит свое отставание до 29% в ближайшие 15 лет. В то же время ожидается, что ВВП Соединенного Королевства будет превышать ВВП Франции на 10% к 2033 году и на 20% к 2038 году.

В CEBR прогнозируют, что Россия, которая, по оценкам центра, по состоянию на 2023 год является 8-й экономикой мира, переместится на 11-е место в 2024 году, а к 2038 году будет занимать 14-ю строчку в общемировом рейтинге. Вместе с тем экономисты подчеркнули, что в случае с РФ прогноз "с высокой долей вероятности ненадежен" в связи с неопределенностью вокруг ситуации с экономическими санкциями Запада.

Эксперты добавили, что Китай станет крупнейшей мировой экономикой к 2037 году, хотя ранее предполагалось, что этот статус перейдет к нему в 2036 году. "Экономика Китая переживает нестабильные времена, - указал экономист CEBR Сэм Майли. - Тем не менее ее перспективы остаются радужными. Мы ожидаем, что Китай обгонит США в качестве крупнейшей мировой экономики в течение 15 лет".

В то же время в CEBR заявили, что США снова поднимутся на первую строчку в 2050-е годы, а еще через 30 лет пальма первенства перейдет к Индии. Предполагается, что глобальный ВВП удвоится к 2038 году и достигнет показателя в размере $219 трлн. Основными драйверами роста станут Вьетнам, Бангладеш и Филиппины.