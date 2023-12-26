В Россельхознадзоре заявили об обеспечении России лекарствами для животных

Дефицита лекарственных препаратов для ветеринарного применения не наблюдается, сообщил глава ведомства Сергей Данкверт

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия полностью обеспечена лекарствами для сельскохозяйственных животных и домашних питомцев. Дефицита лекарственных препаратов для ветеринарного применения не наблюдается, сообщил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"В отношении химико-фармацевтических препаратов в Россельхознадзор не поступают сведения о наличии проблем с поставками препаратов для животноводства. Возникают вопросы только с поставками единичных наименований ветеринарных препаратов для лечения некоторых заболеваний мелких домашних животных в связи с решением отдельных иностранных производителей лекарственных средств для животных об уходе с российского рынка", - сказал он.

Как отметил глава ведомства, в январе - ноябре 2023 года отечественные и зарубежные производители ввели в гражданский оборот в России более 36,4 млрд доз препаратов - 18,4 млрд доз импортного и 18 млрд доз отечественного производства - что составляет 93% от объема 2022 года и на 14% превышает показатель 2021 года.

При этом в 2022 году импорт иностранных вакцин превышал объемы ввоза за 2021 год на 30%, что связано с формированием запасов и подготовкой иностранных производителей к изменению российского законодательства в части установления процедуры ввода в гражданский оборот. Отечественное производство вакцин возросло на 37,4% по сравнению с 2021 годом. Объемы выпуска вакцин и динамика ввоза в 2023 году свидетельствует о создании необходимых запасов в краткосрочной перспективе до середины следующего года, подчеркнул Данкверт.

По его словам, смещение спроса потребителей от импортной продукции к отечественной при неизбежном уменьшении запасов иностранной продукции заставит российских производителей нарастить объемы выпуска препаратов. Пока отечественные компании наращивают мощности производства, необходимо проводить диверсификацию рынка.

"У нас появились новые игроки, такие как китайская "Ебио" с линейкой вакцин для птиц, компания "Техновакс" из Южной Америки с вакцинами для крупного рогатого скота. Безусловно, для их регистрации и вывода на рынок потребуется дополнительное время, тем не менее, в долгосрочной перспективе это будет являться более продуктивным партнерством, чем зависимость от поставок из недружественных стран", - резюмировал глава Россельхознадзора.