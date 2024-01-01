Банки и МФО РФ начали информировать заемщиков о высокой закредитованности

Заемщику нужно подтвердить собственноручной подписью или ее аналогом факт ознакомления с извещением

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. С 1 января 2024 года в России вступает в силу закон, согласно которому банки и микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) каждого заемщика при выдаче потребкредита (займа) от 10 тыс. рублей, а при превышении показателя 50% уведомлять заемщика о рисках.

В соответствии с законом, при ПДН выше 50% кредитор обязан письменно уведомить заемщика о риске неисполнения его обязательств и возможных штрафах до заключения договора о предоставлении потребкредита или займа. Заемщику нужно подтвердить собственноручной подписью или ее аналогом факт ознакомления с извещением.

ПДН представляет собой соотношение величин среднемесячных платежей заемщика по всем имеющимся у него кредитам и займам к величине его среднемесячного дохода. Значение показателя долговой нагрузки демонстрирует заемщику, какую часть своих доходов он использует для погашения имеющихся обязательств кредитного (заемного) характера. Таким образом, по мнению авторов закона, уведомление заемщика о рассчитанном в отношении него кредитором показателе долговой нагрузки будет способствовать повышению финансовой грамотности населения.