Турбизнес предложил ввести невозвратные тарифы для речных круизов

Российский союз туриндустрии направил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову соответствующее письмо

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился в Минэкономразвития РФ с предложением ввести невозвратные тарифы для речных круизов по аналогии с авиакомпаниями. Об этом сообщила пресс-служба РСТ.

"Российский союз туриндустрии направил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову письмо с предложением рассмотреть возможность введения невозвратных тарифов для речных круизов по аналогии с авиакомпаниями. В объединении считают, что это позволит снизить стоимость круизов на 20-30%", - говорится в сообщении.

Как отмечается в письме президента РСТ Ильи Уманского, сейчас турист вправе отказаться от договора о реализации круизного турпродукта в любое время при условии оплаты фактически понесенных оператором затрат. Кроме того, до отхода судна пассажир может в любое время, а после начала рейса в любом порту остановки отказаться от договора перевозки, сдать билет и получить провозную плату за не пройденную судном часть пути.

При этом, как показывает судебная практика, доказать размер фактически понесенных расходов в рамках действующего законодательства затруднительно. Судебные инстанции отказываются учитывать при расчете расходы на топливо, мореходность судна, покраску и другое, не усматривая причинно-следственной связи между отказом туриста от круиза и возникновением убытков в виде пустующих кают на речных судах, объяснили в РСТ.

На встрече главы Минэкономразвития с представителями РСТ вопрос о перспективах введения невозвратных тарифов задал министру руководитель комиссии союза по круизному туризму, генеральный директор волгоградской компании "Круиз" Алексей Растегаев. "Многим компаниям невозвратные тарифы позволили бы нарастить турпоток. Если мы не будем закладывать в их величину повышение стоимости продовольствия, топлива, и зафиксируем ее на конкретный момент продажи, то снижение цены может составить до 20-30%", - подчеркнул он.