FT: крупнейшие банки мира сократили в 2023 году более 60 тыс. рабочих мест

По данным газеты, это стало одним из крупнейших сокращений со времени финансового кризиса 15-летней давности

ЛОНДОН, 26 декабря. /ТАСС/. Ведущие мировые финансовые институты сократили в 2023 году около 62 тыс. рабочих мест в отсутствие стабильности, в условиях падения числа сделок и регистраций на фондовых биржах. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

В уходящем году, как отмечает издание, произошло одно из крупнейших сокращений рабочих мест со времени финансового кризиса 15-летней давности. По данным FT, "20 ведущих банков сокращают как минимум 61 905 рабочих мест". Во время мирового финансового кризиса 2007-2008 годов эти организации сократили более 140 тыс. рабочих мест, говорится в публикации.

Как указывает газета, половина таких сокращений пришлась на инвестиционно-банковские организации Уолл-стрит, не успевавшие за скоростью повышения процентных ставок в США и Европе. В предыдущие годы, например в 2015-м и 2019-м, крупные сокращения рабочих мест в банках были вызваны масштабными понижениями ставок европейских кредиторов.

"Сейчас в большинстве банков нет стабильности, нет инвестиций, нет роста - и, вероятно, будут новые сокращения рабочих мест", - заявил газете владелец компании по подбору персонала Silvermine Partners Ли Такер. "Если вы руководите подразделением, а ваш начальник просит сэкономить, вы сокращаете штат или вас увольняют", - сказал эксперт.

Руководитель отдела анализа конкурентов в компании Coalition Гаурав Арора считает, что 2024 год "станет продолжением истории 2023-го". "Банки становятся более консервативными", - добавил консультант.