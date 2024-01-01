В России ввели блокировку счетов за непредставление расчета по выплатам за рубеж

Расчет необходимо предоставить до 25 марта 2024 года

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Блокировка операций по банковским счетам налогового агента за непредставление им налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов вводится в России с 1 января 2024 года. Соответствующие поправки внесены в Налоговый кодекс РФ.

"Пунктом 24 статьи 1 Федерального закона N 389-ФЗ дополнены основания для приостановления операций налогового агента по его счетам в банке и переводов его электронных денежных средств в пункт 3.2 статьи 76 Кодекса. С 01.01.2024 непредставление налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (КНД 1151056) (далее - налоговый расчет) (в том числе и в отношении доходов иностранной организации, не подлежащих налогообложению) также является основанием для приостановления операций по банковским счетам", - говорится в письме Федеральной налоговой службы России.

Расчет необходимо предоставить до 25 марта 2024 года.

Помимо приостановления операций по банковским счетам, предусмотрен штраф в размере 5% от суммы налога к уплате за каждый полный или неполный месяц задержки представления расчета, но не более 30% и не менее 1 тыс. рублей.