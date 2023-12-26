"Яндекс" перенес серверы yandex.kz в Казахстан

В Минцифры республики сообщили, что "Яндекс Казахстан" привез в страну необходимое оборудование и ввел его в эксплуатацию

АСТАНА, 26 декабря. /ТАСС/. Компания "Яндекс" перенесла серверы, обслуживающие платформу yandex.kz, на территорию Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.

"Яндекс" завершил перенос серверов yandex.kz в Казахстан. Работы велись с августа этого года по плану, согласованному с Минцифры Казахстана. Теперь yandex.kz будет работать на серверах, которые находятся внутри страны", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что команда "Яндекс Казахстан" привезла в страну необходимое оборудование и ввела его в эксплуатацию. Затем проводилось нагрузочное тестирование и после его успешного окончания портал yandex.kz полностью перевели на местные серверы.

"Яндекс Казахстан" планомерно работает над укреплением национальных ресурсов и локализует свои сервисы для казахстанцев. Перенос серверов на территорию страны - важный шаг. Он означает, что данные наших пользователей будут обрабатываться в Казахстане. Министерство уделяет большое внимание безопасности данных наших граждан", - отметил глава ведомства Багдат Мусин.