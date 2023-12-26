Экспорт российской икры к 2030 году может возрасти до более 2 тыс. тонн

По данным аналитического обзора Федерального центра "Агроэкспорт", наиболее перспективными направлениями для российского экспорта икры являются страны ближнего зарубежья

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Объем поставок российской икры на внешние рынки к 2030 году может возрасти до более 2 тыс. тонн против 700 тонн в 2022 году, следует из аналитического обзора Федерального центра "Агроэкспорт".

"Россия входит в топ-10 стран-экспортеров икры. В 2022 году объем поставок составил 0,7 тыс. тонн на 16 млн долларов США. По оценке Федерального центра "Агроэкспорт", к 2030 году российский экспорт может превысить 2 тыс. тонн, или 35 млн долларов США", - говорится на сайте "Агроэкспорта".

Отмечается, что наиболее перспективными направлениями для российского экспорта икры являются страны ближнего зарубежья (в первую очередь, Казахстан, Белоруссия, Грузия, Узбекистан, Азербайджан) с учетом уже сложившегося в данных странах устойчивого спроса на российскую продукцию.

"В качестве перспективных направлений для российских поставок также можно рассматривать страны Персидского залива (в первую очередь, ОАЭ). Среди стран азиатского региона в качестве перспективных рынков можно выделить Китай, Вьетнам, Таиланд, Малайзию, Индонезию", - добавляется в аналитическом обзоре.