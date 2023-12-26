СМИ: Mitsui отзовет сотрудников с проекта "Арктик СПГ - 2" из-за санкций США

По данным Sankei, это решение не означает выхода японской стороны из проекта

ТОКИО, 26 декабря. /ТАСС/. Компания Mitsui намерена отозвать всех своих сотрудников с российского проекта "Арктик СПГ - 2" из-за санкций США. Об этом сообщила газета Sankei со ссылкой на источники.

По ее данным, такое решение было принято, в том числе, для защиты этих людей от действия американских ограничительных мер. Это решение, как отмечается, не означает выхода японской стороны из проекта. Речь идет о сотрудниках Mitsui, направленных для работы в консорциуме Japan Arctic LNG, через который совместно с JOGMEC компания имеет 10%-ную долю в СПГ-проекте.

Официально о таких планах компания не сообщала. В Mitsui, как и в JOGMEC, ранее отказались комментировать ТАСС ситуацию вокруг проекта после сообщений о том, что иностранные акционеры "Арктик СПГ - 2" объявили форс-мажор по своим договорам с отказом от финансирования и от уже заключенных контрактов. Комментировать ситуацию не стала на пресс-конференции и глава МИД Японии Ёко Камикава.

Участниками проекта "Арктик СПГ - 2" являются крупнейший независимый производитель природного газа в России компания "Новатэк" (60%), французская корпорация TotalEnergies (10%), китайские CNPC (10%) и CNOOC (10%), а также имеющий 10% японский консорциум Japan Arctic LNG, в котором 25% принадлежит Mitsui и 75% - JOGMEC. Проект предусматривает строительство трех производственных очередей по выпуску сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год.

2 ноября Минфин США включил "Арктик СПГ - 2" в свой санкционный список. Министерство также установило 31 января 2024 года как крайний срок для завершения сделок с "Арктик СПГ - 2".

Газета "Коммерсантъ" ранее сообщила, что иностранные акционеры этого проекта - французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC - объявили форс-мажор по участию в проекте. Это может привести к тому, что "Арктик СПГ - 2" лишится иностранного финансирования и долгосрочных контрактов на вывоз СПГ, утверждает издание. Китайские и японские компании, по этим данным, запросили власти США о возможности вывести поставки СПГ из-под санкций.