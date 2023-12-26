Уральская компания поставила РЖД первый электровоз с асинхронным приводом

Новая машина будет эксплуатироваться на участке Санкт-Петербург - Бабаево - Усть-Луга Октябрьской железной дороги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/ Компания "Уральские локомотивы" поставила РЖД первый грузовой магистральный электровоз с отечественным асинхронным тяговым приводом 3ЭС8 "Малахит", сообщили в пресс-службе компании.

Ранее такой привод устанавливали только на электропоезда, которые в 2023 году передали Свердловской железной дороге.

"Малахит - флагман среди грузовых локомотивов нового поколения. Сверхмощный, надежный и экономичный, в нем заложены самые современные технические решения. На электровозе 3ЭС8 используются отечественные комплектующие, в том числе внедрен российский асинхронный тяговый привод, который по своим основным характеристикам не только не уступает лучшим мировым образцам, но и по некоторым параметрам превосходит их",- отметил генеральный директор "Уральских локомотивов" Олег Спаи.

Новая машина будет эксплуатироваться на участке Санкт-Петербург - Бабаево - Усть-Луга Октябрьской железной дороги. Так же "Уральские локомотивы" обучили железнодорожников управлению новым подвижным составом.

Грузоподъемность "Малахита" на 42% выше, чем у локомотивов предыдущего поколения. Он может вести поезда массой свыше 7 тонн и длиной до 1 км в условиях горного рельефа и сложного климата.

"Уральские локомотивы" - предприятие группы "Синара", созданное на производственной базе Уральского завода железнодорожного машиностроения 1 июля 2010 года. Находится в Верхней Пышме (Свердловская область).