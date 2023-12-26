В Шебекино создадут свободную экономическую зону по аналогии с новыми регионами

Ее резидентами станут как уже работающие предприятия, так и новые компании, уточнили в пресс-службе правительства Белгородской области

БЕЛГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. Свободную экономическую зону (СЭЗ) в Шебекино Белгородской области создадут по аналогии с Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями, сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам встречи с представителями шебекинских предприятий, которую провел первый заместитель губернатора региона Дмитрий Гладский.

"Уже известно, что СЭЗ будет промышленно-производственного типа, а ее резидентами могут стать как уже работающие предприятия, так и новые компании, которым будут предоставлены налоговые льготы. Свободная экономическая зона будет создана по аналогии с Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями", - говорится в сообщении. Отмечается, что региональное министерство экономического развития и промышленности активно взаимодействует по данному вопросу с федеральным министерством экономического развития.

Как ранее сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, на компенсацию понесенных капитальных затрат на восстановление бизнеса в Шебекино из федерального и регионального бюджетов будет выделено в общей сложности 1,6 млрд рублей. Значительная часть этих средств - 1,2 млрд рублей - поступит по линии Минпромторга РФ, а оставшиеся 402 млн рублей - из средств областного бюджета. "Мы ожидаем поступление федеральных средств до конца текущей недели и незамедлительно объявить о приеме документов от пострадавших предпринимателей и приступить к первым выплатам до конца этого года. В каждом случае работа будет вестись в индивидуальном порядке. Выплаты пострадавшим промышленным предприятиям продолжатся также в январе 2024 года", - передает пресс-служба слова Гладского.

Также он подчеркнул, что в настоящий момент речь идет о выплатах промышленным предприятиям. При этом на компенсацию ущерба малому и среднему бизнесу приграничья также предусмотрены региональные выплаты. "Речь идет о 250 млн рублей, которые будут направлены на эти цели по решению губернатора Вячеслава Гладкова", - уточнили в региональном правительстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать создание на территории Шебекинского округа ОЭЗ и поручил правительству внести соответствующие предложения в самое ближайшее время. По словам президента, нужно сохранить там рабочие места и обеспечить в ближайшем будущем восстановление экономики.

Шебекинский округ больше всего в регионе пострадал от действий ВСУ, 1 июня там было зафиксировано более 850 прилетов - самое большое количество с начала обстрелов Белгородской области. С 24 февраля 2022 года в округе получили повреждения порядка 5,4 тыс. жилых помещений, восстановлено на сегодняшний день около 4,9 тыс. объектов.