Компания "Лукойл-Коми" выплатила 13,8 млн рублей за загрязнение почвы в НАО

Как уточнила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, нарушение выявили при проведении внеплановой проверки, а компенсацию взыскали по суду

СЫКТЫВКАР, 26 декабря. /ТАСС/. Предприятие "Лукойл-Коми" выплатило более 13,8 млн рублей компенсации за загрязнение почвы в Ненецком автономном округе, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Компания "Лукойл-Коми" оплатила более 13,8 млн рублей за загрязнение почвы. Нарушение выявлено во время внеплановой проверки на предприятии, которую провели инспекторы службы по поручению правительства РФ в 2020 году", - сообщила глава ведомства в своем Telegram-канале.

По ее данным, специалисты Центра лабораторных анализов и технических измерений отобрали пробы почвы в районе полигона по обезвреживанию и захоронению отходов на территории Южно-Хыльчуюского месторождения в НАО. Лабораторные исследования показали значительное превышение ПДК загрязняющих веществ.

"Поскольку от добровольной оплаты вреда компания отказалась, мы обратились в суд. Результат закономерный: арбитраж удовлетворил наши требования в полном объеме", - сообщила Радионова.

1 декабря "Лукойл" завершил объединение своих дочерних предприятий "Лукойл-Пермь" и "Лукойл-Коми". Теперь "Лукойл-Пермь" владеет лицензиями на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на территории Пермского края, Удмуртии, Башкирии и Коми, а также Ненецкого автономного округа. Текущие извлекаемые запасы по всем категориям нефти составляют более 1 млрд тонн. Общее число работников - около 12 тыс. Компания "Лукойл-Коми" работала с 2001 года в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и занимала второе место по добыче среди дочерних обществ "Лукойла", разрабатывая 64 нефтяных и одно газовое месторождение в Коми и Ненецком автономном округе. "Лукойл-Пермь" владела 116 лицензиями и добывала нефть на 114 месторождениях.