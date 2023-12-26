Минпром Белоруссии будет поставлять технику для российских аэропортов

Глава ведомства Александр Рогожник отметил, что две страны активно реализуют несколько инвестиционных программ

МИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Белорусский Минпром будет поставлять технику для российских аэропортов, в частности, электробусы "МАЗ-271" для подвоза пассажиров. Об этом сообщил министр промышленности Белоруссии Александр Рогожник.

"В стадии разработки программа сотрудничества по технике для аэропортов. Белорусская сторона взяла на себя вопросы пассажирского перемещения - завершаются испытания в Пулково (Санкт-Петербург). Кроме того, "Белаз" разработал целую линейку специальных тягачей", - цитирует Рогожника агентство БелТА.

По словам министра, Белоруссия и РФ активно реализуют несколько инвестиционных программ. Так, с российской стороной согласована дорожная карта развития микроэлектронного производства, предусматривающая создание четырех новых технологий с освоением производства 88 изделий для использования в гражданской, военной и космической аппаратуре. Рогожник отметил, что потребителями являются Роскосмос (36 предприятий), Росатом (9), Ростех (97), ВКО "Алмаз-Антей" (41).

"Видим и рост потребности российских организаций в изделиях электронной компонентной базы белорусского производства. "Интеграл" и "Планар" реализуют импортозамещающие проекты, которые позволят в перспективе разработать и освоить новые изделия, технологии и оборудование для микроэлектроники", - сказал министр. По его словам, Минпромторг РФ и Минпром Белоруссии поддержали целесообразность реализации 23 интеграционных инвестпроектов, заключены кредитные договоры с банками и начато финансирование 13 проектов.

Ранее сообщалось, что опытный образец перронного электробуса белорусского производства "МАЗ-271" должны были взять в опытную эксплуатацию для доставки пассажиров от терминала до самолета в аэропорту Пулково.