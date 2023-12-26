ФАС в 2023 году зафиксировала снижение 252 цен на лекарства из списка жизненно необходимых

По мнению службы, это стало возможным благодаря проводимому службой экономическому анализу предельных отпускных цен производителей с учетом цен в иностранных государствах

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. ФАС России в 2023 году зафиксировала снижение 252 цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале службы.

"В 2023 году снижено 252 цены на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших", - говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

По мнению ФАС, это стало возможным благодаря проводимому службой экономическому анализу предельных отпускных цен производителей с учетом цен в иностранных государствах. "Цены на препараты снизились за счет приведения в соответствие с ценами в референтных странах, а также выхода на рынок новых дженериков", - отмечается в сообщении ФАС.

В антимонопольном ведомстве добавили, что понижение цен на лекарственные препараты создаст равные условия их обращения, повысит доступность для потребителей, а также обеспечит экономию бюджета и личных средств.