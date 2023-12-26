Минфин не будет проводить 27 декабря аукционы по размещению ОФЗ

Программа государственных заимствований на 2023 год выполнена

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов РФ приняло решение не проводить 27 декабря аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Программа государственных заимствований на 2023 год выполнена. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Минфин России информирует, что в связи с выполнением программ государственных заимствований Российской Федерации на 2023 год аукционы по размещению ОФЗ 27 декабря 2023 года проводиться не будут", - сказано в сообщении.

Ранее Минфин сообщил, что в IV квартале 2023 года планирует разместить облигации федерального займа в объеме 500 млрд рублей.

На прошлой неделе Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26243 с датой погашения 19 мая 2038 года на сумму 10 млрд рублей.