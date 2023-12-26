Москва вошла в число лидеров рейтинга оценки влияния правовых актов на экономику

В 2023 году количество прошедших оценку актов в городе выросло в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Москва оказалась среди лидеров рейтинга качества проведения оценки влияния правовых актов на экономику региона, который ежегодно составляет Минэкономразвития России. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"В 2023 году город усовершенствовал процедуры оценки влияния правовых актов на экономику. В результате в этом году количество прошедших оценку актов выросло в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом, предельные сроки оценки сократились в 2,5 раза, было рассмотрено вдвое больше поступивших от бизнеса предложений. Это позволило Москве повысить позиции в рейтинге Минэкономразвития и войти в высшую группу", - сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента Мария Багреева.

Отмечается, что в 2023 году эксперты департамента провели экспертизу влияния на экономику города 50 нормативных правовых актов. Из них более чем в 65% документов рекомендовано внести изменения, которые сократят избыточные или дублирующие требования и упростят регулирование деятельности бизнеса в некоторых отраслях экономики. Благодаря этим решениям столичный бизнес сможет экономить около 300 млн рублей ежегодно.

Минэкономразвития ежегодно анализирует работу регионов по проведению процедур оценки влияния региональных правовых актов на экономику. При расчете рейтинга учитывается более 20 показателей, в том числе: количество оцениваемых правовых актов, доля учтенных предложений бизнеса, содержание в экспертных заключениях расчетов выгод и издержек от правового регулирования. По результатам оценки все регионы ранжируются по пяти группам: неудовлетворительная, удовлетворительная, средняя, хорошая и высшая.

"В высшую группу рейтинга 2023 года, помимо Москвы, вошли Краснодарский и Хабаровский края, республики Чувашия, Коми, Башкирия, Новосибирская, Смоленская, Амурская, Тюменская, Саратовская, Свердловская, Липецкая, Белгородская, Ленинградская, Самарская, Ульяновская области и Ханты-Мансийский автономный округ", - перечислили в пресс-службе.