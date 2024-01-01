В России ввели счета для долгосрочных инвестиций от пяти лет - ИИС третьего типа

Сумма средств, которую можно вносить на ИИС-3, не ограничена

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Инвесторы смогут открывать индивидуальный счет третьего типа (ИИС-3) для долгосрочных вложений, который объединит в себе налоговые льготы ИИС-1 и ИИС-2. Закон о введении в стране такого инвестсчета подписал президент РФ Владимир Путин.

ИИС-3 можно открыть с 1 января 2024 года на срок от пяти лет к уже существующим трехлетним ИИС-1 и ИИС-2. Так, инвестор сможет одновременно иметь до трех ИИС. Предполагается, что инвестор сможет зачесть уже прошедший срок с предыдущих ИИС. Он также вправе прекратить договор на ведение ИИС старых типов и заключить договор на ведение ИИС-3.

Сумма средств, которую можно вносить на ИИС-3, не ограничена. Как и ранее, инвестор будет иметь право на вычет с 400 тыс. рублей и право на освобождение дохода от инвестиций. При этом возврат средств с ИИС-3 до истечения пяти лет возможен при прекращении договора и отказа от налогового вычета. Исключением является возникновение особой жизненной ситуации - оплаты дорогостоящего лечения, тогда будет сделан возврат активов, но договор ИИС не закроют.

Открыть и вести ИИС-3 может брокер, управляющий, а также управляющая компания открытого паевого инвестиционного фонда. При этом дивиденды и купоны по бумагам с ИИС-3 переводить на другие счета будет нельзя. Также предполагается, что покупка иностранных ценных бумаг на ИИС будет запрещена.