Законопроект о международных ТОР могут принять в весеннюю сессию

Глава Минвостокразвития отметил, что со всеми приграничными регионами были проведены переговоры, чтобы иностранные компании из дружественных государств "на еще более привлекательных условиях запускали свои проекты"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Законопроект о международных территориях опережающего развития на Дальнем Востоке могут принять в грядущую весеннюю сессию. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"В 2024 году запускаем первые международные территории опережающего развития. Это новый инструмент. <…> Рассчитываем, что он будет принят в весеннюю сессию", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Министр добавил, что со всеми приграничными регионами были проведены переговоры, чтобы иностранные компании из дружественных государств "на еще более привлекательных условиях запускали свои проекты".

Ранее в Минвостокразвития определили параметры для нового преференциального режима: резидентами могут стать компании, чьи капиталовложения составят не менее 500 млн рублей. Рассматривается возможность применения процедуры свободной таможенной зоны.