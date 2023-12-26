Адыгея получит 190 млн рублей на второй этап реконструкции очистных сооружений

Запуск проекта наметили до 2026 года

МАЙКОП, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство России направит Адыгее в 2023 году дополнительно 190 млн рублей на реализацию второго этапа строительства первого пускового комплекса очистных сооружений Майкопа. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела строительства и стройиндустрии Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи Роман Рассолов.

"Работы над реконструкцией очистных сооружений Майкопа ведутся с опережением графика, поэтому правительство России выделило дополнительно из резервного фонда 190 млн рублей на реализацию второго этапа строительства первого пускового комплекса. По итогам этого года уровень готовности объекта составит не менее 45%", - сказал он.

В целом запуск масштабного проекта планируется до 2026 года, уточнил Рассолов.

О проекте

Проект по возведению очистных сооружений Майкопа был поддержан в сентябре 2021 года президентом России Владимиром Путиным, который дал соответствующие поручения правительству страны.

Реализация проекта по строительству в республиканском центре Адыгеи очистных сооружений началась в 2019 году, поскольку пропускная способность построенных в 1965 году очистных сооружений перестала отвечать возросшим потребностям Майкопа. Первый этап пускового комплекса на сумму 1,3 млрд рублей завершился в 2022 году. Как сообщалось ранее, общая стоимость состоящего из трех пусковых комплексов проекта должна была составить 9 млрд рублей.

По окончании всех работ мощности очистного комплекса увеличатся до 200 тыс. куб. м в сутки. Реализация проекта позволит избежать попадания сточных вод с повышенным содержанием вредных веществ в реку Белую, берущую начало в горах региона, и исключить негативное воздействие на окружающую среду.