Индексы РТС и Мосбиржи 26 декабря снизились на 0,06-0,14%

Курс юаня подрос до 12,79 рубля, доллар снизился до 91,66 рубля, евро уменьшился до 101,06 рубля

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник в целом сохранял малоактивную динамику. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,14%, до 3 094,72 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,06%, до 1 063,05 пункта. Курс юаня подрос на 0,02%, до 12,79 рубля, доллар снизился на 0,05%, до 91,66 рубля, евро уменьшился на 0,16%, до 101,06 рубля.

"Индекс Мосбиржи курсировал чуть ниже 3,1 тыс. пунктов, сдержанное снижение в первой половине дня во многом носило технический характер - сегодня очистились от дивидендов акции "Норникеля", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

На внешних рынках продолжается рождественское затишье. Цены на нефть консолидировались чуть ниже $80 за баррель Brent.

Рынок акций

Лидерами роста во вторник на фондовом рынке оказались акции НМТП (+2,97%), "Скорее всего, рост происходит в ожидании инвестиций в 2024 году на фоне планов государства увеличить мощности российских морских портов, прежде всего, южных", - предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидером понижения оказались акции "Норильского никеля" (-4,6%), как было сказано выше - в связи с наступившей датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов.

Прогноз на 27 декабря

В "БКС мир инвестиций" в оставшиеся в этом году торговые сессии не ожидают каких-либо резких изменений в динамике отечественного рынка. Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 27 декабря - 3 025 - 3 125 пунктов, по курсу доллара - 90,7-93,2 рубля.

Во Freedom Finance Global прогнозируют, что завтра индекс Мосбиржи может снова показать движение в коридоре 3 тыс. - 3,1 тыс. пунктов, пара доллар/рубль - в диапазоне 90-92 рубля, евро/рубль - в коридоре 100-102 рубля, юань/рубль - в интервале 12,5-13 рублей.

Завтра Росстат представит несколько важных данных за ноябрь, в том числе объемы промышленного производства, розничных продаж и уровень безработицы. В середине недели также произойдет дивидендная отсечка в акциях "Газпром нефти".