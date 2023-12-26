Посол Белоруссии: порты РФ заместят выпавшую из-за санкций перевалку через один-два года

Дмитрий Крутой отметил, что по итогам года объем перевалки белорусских экспортных грузов через 20 российских портов составит около 15 млн тонн

МИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Белоруссия сможет заместить выпавшие из-за санкций объемы портовой перевалки в Прибалтике и на Украине в портах России через один-два года. Об этом заявил белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой.

"У нас на пике 2019 года с использованием инфраструктуры Прибалтики и портов Украины было 18,8 млн тонн. То есть еще год-два и мы наш пиковый объем сможем заместить портовой инфраструктурой России", - цитирует Крутого агентство БелТА.

По словам дипломата, по итогам года объем перевалки белорусских экспортных грузов через 20 российских портов составит около 15 млн тонн.

Крутой отметил, что в сфере транспорта и логистики есть несколько инвестиционных программ, которые согласованы с российской стороной и планируются к реализации в течение двух-трех лет. Он сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил подготовить сведения по этим программам к ближайшему заседанию Высшего госсовета Союзного государства. "Возможно, президенты [Белоруссии и России] их подпишут уже как плановое задание. Потому что инвестиционные деньги, инвестиционные ресурсы на это все выделены", - указал Крутой.

Дипломат сообщил, что Лукашенко также поручил обратить внимание на проект транспортного коридора Север - Юг, в котором белорусский лидер видит огромный потенциал. "Там сегодня из стран ЕАЭС, конечно, основную роль играют Россия и Казахстан. Активно работает Азербайджан в рамках соглашения о зоне свободной торговли. Естественно, иранские партнеры будут подключены, - сказал посол. - Учитывая, что это фактически персональный проект президента России [Владимира Путина], об этом неоднократно говорилось, он считает, что мы должны активнее подключаться хотя бы к тем инвестиционным решениям, которые уже приняты".

В начале октября министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович сообщил, что объем перевалки белорусских экспортных грузов в портах России за восемь месяцев превысил показатель за аналогичный период прошлого года, составив более 8,5 млн тонн. В конце мая Крутой подчеркивал, что "задача максимум", поставленная президентами РФ и Белоруссии, состоит в том, чтобы "уже в этом году обеспечить перевалку через порты белорусских грузов в объеме, в котором она была" до введения санкций. По словам посла, "на максимальном уровне это 17-18 млн тонн".