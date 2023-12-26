Песков: страны ЕАЭС вместе становятся сильнее, хеджируют риски международной конъюнктуры

Пресс-секретарь президента России отметил, что все участники объединения имеют определенные дивиденды от этой кооперации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Кооперация в ЕАЭС приносит пользу всем странам союза, вместе они становятся сильнее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью "Известиям".

"Мы сильнее становимся, мы можем лучше хеджироваться от рисков международной экономической конъюнктуры, и, собственно, все давно почувствовали преимущество развития такой кооперации, и отрадно, что мало того, что наша страна продолжает ее, ну и география расширяется", - сказал представитель Кремля. Он напомнил о заключении соглашения о свободной торговле ЕАЭС с Ираном.

В целом, по его словам, логика развития государств говорит в пользу интеграции, различных интеграционных процессов. "Когда эта интеграция действительно основывается не на доминировании кого-то, а на взаимовыгодных видах сотрудничества, это в интересах народов всех стран", - убежден Песков.

"Мы видим совершенно впечатляющие темпы роста экономики Армении, огромная роль в этих достижениях принадлежит ЕАЭС, мы видим темпы роста в Киргизии, мы видим темпы роста в Белоруссии, России, то есть мы все имеем определенные дивиденды от этой кооперации", - заключил он.