Минэнерго США оформило закупку 2,9 млн баррелей нефти на март для стратегического резерва

Сумма составила $231,4 млн

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетики США оформило закупку 2,9 млн баррелей нефти на $231,4 млн с поставкой в марте 2024 года для восполнения стратегического резерва. Об этом говорится в письменном заявлении ведомства.

Как следует из документа, "по состоянию на 26 декабря 2023 года заключены следующие контракты на покупку 2 993 692 баррелей нефти на общую сумму $231 447 млн". Так, 1,2 млн баррелей нефти поставит Sunoco Partners Marketing & Terminals, примерно по 898,1 тыс. баррелей нефти - компании Phillips 66 и Macquarie Commodities Trading US.

В начале декабря ведомство опубликовало заявку на закупку до 3 млн баррелей нефти с поставкой в марте 2024 года.

Президент США Джо Байден подписал в конце марта 2022 года указ, обязывающий Минэнерго продавать из стратегического резерва по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение 180 дней в целях снижения цен на бензин в стране. Министерство использует доходы от продажи этого сырья для покупки энергоносителей и пополнения нефтяного резерва.

Американский стратегический нефтяной запас был создан на случай ЧП решением Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 352,5 млн баррелей нефти. Общая разрешенная емкость хранилищ установлена на отметке 714 млн баррелей. Американский нефтяной резерв является крупнейшим в мире из принадлежащих правительствам.