Минск продлил до конца 2024 года запрет на ввоз продовольствия из недружественных стран

Белоруссия ввела продуктовое эмбарго в декабре 2021 года

МИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Белоруссия продлила до конца 2024 года ограничения на ввоз продовольственных товаров из недружественных стран. Соответствующее постановление Совета министров опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

"Продлить до 31 декабря 2024 года включительно действие пунктов 1 и 3-5 постановления Совета министров Республики Беларусь от 6 декабря 2021 года № 700 "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров", - говорится в документе.

Принимая в декабре 2021 года постановление о введении продовольственного эмбарго, действие которого затем несколько раз продлевалось, правительство Белоруссии заявило, что в стране будут приняты меры по обеспечению сбалансированности потребительского рынка, в том числе за счет его насыщения продукцией собственного производства.

Запрет на ввоз распространяется на определенные товары из стран Евросоюза, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории, Швейцарии, Сербии и Лихтенштейна. В перечне запрещенных товаров свинина, мясо крупного рогатого скота, ряд субпродуктов, мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов, молоко и молочная продукция (с некоторыми исключениями), жир свиной и жир домашней птицы, жир крупного рогатого скота, овец или коз, лярд-стеарин и другие животные масла, колбасы и аналогичные продукты, кондитерские изделия и другие. Позднее в список вносился ряд изменений.