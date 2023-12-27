В Россельхознадзоре отметили значительное увеличение ввоза цитрусов в Приамурье из КНР

Так, поставки мандаринов в регион в 2023 году выросли в 15 раз

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Объем поставок мандаринов в Амурскую область из КНР увеличился в 15 раз в 2023 году. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Амурской области и Республике Саха (Якутия).

"Специалисты управления отмечают значительное увеличение ввоза цитрусов. По сравнению с 2022 годом поставки мандаринов выросли в 15 раз, апельсинов - в 4 раза, лимонов - в 5 раз", - говорится в сообщении.

С начала 2023 года через пункт пропуска Кани-Курган из Китая в Приамурье поступило порядка 3,5 тыс. тонн цитрусовых. Из них мандаринов поступило 3 тыс. тонн.

Специалисты ведомства отмечают, что рост импорта плодоовощной продукции из Китая в регион связан с началом функционирования таможенно-логистического терминала Кани-Курган в 2023 году. За этот год управлением Россельхознадзора проконтролирован ввоз в Приамурье порядка 40 тыс. тонн плодоовощной продукции из КНР.