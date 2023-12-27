В Приморье недобор по сое и кукурузе в 2023 году составил 280 тыс. тонн

Причиной стали сложные погодные условия

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Приморского края собрали за 2023 год 840 тыс. тонн сои, кукурузы и риса. Из-за сложных погодных условий недобор по сое и кукурузе в этом году составил 280 тыс. тонн, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Недобор по сое и кукурузе составил в этом году около 280 тыс. тонн. Погода не баловала аграриев, но руководители и специалисты хозяйств нашего региона противопоставили ей свой богатый опыт и умение грамотно работать в непростых погодных условиях. Валовый сбор зерновых составил 470 тыс. тонн, в том числе риса - 27,6 тыс. тонн, масленичных культур намолочено 370 тыс. тонн", - передает пресс-служба слова главы Министерства сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца.

Также министр добавил, что в крае идет активная модернизация аграрных предприятий: это обновление парка техники и оборудования, внедрение новых технологий и современных методов землепользования.

На сегодняшний день площадь пашни в Приморском крае составляет более 730 тыс. га. В течение пяти лет, по словам министра, необходимо ввести до 120 тыс. га.

Ранее глава Приморского края Олег Кожемяко заявил, что для ускоренного вовлечения в оборот пахотных земель и их рационального использования необходимо провести полную инвентаризацию сельскохозяйственных земель и начать работу по проведению внутрихозяйственного землеустройства.