В Приамурье пройдет российско-китайский форум "Амурэкспо-2024"

Его планируют провести с 24 по 26 мая 2024 года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Российско-китайский форум "Амурэкспо-2024" пройдет в Амурской области с 24 по 26 мая 2024 года. Как и в прошлом году, мероприятие станет площадкой Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщили в региональном министерстве экономического развития и внешних связей.

"Даты проведения главного делового события Амурской области определили в ходе рабочего совещания под руководством губернатора региона Василия Орлова. "Амурэкспо-2024" пройдет в Благовещенске в течение трех дней с 24 по 26 мая", - говорится в сообщении.

По поручению президента РФ Владимира Путина форум, как и в текущем году, станет выездной площадкой ВЭФ. По словам главы Приамурья, данный статус повышает внимание к событию со стороны российского и иностранного бизнеса, открывая новые горизонты в развитии Приамурья и Дальнего Востока в целом. "Уровень мероприятия в следующем году будет выше, планируем расширить деловую, культурную и спортивную программы. Оргкомитет "Амурэкспо" уже разрабатывает архитектуру программы форума и ее наполнение. Уверен, что главное деловое событие в Приамурье в 2024 году проведем на высоком уровне", - приводятся в сообщении слова Орлова.

Основными акцентами в деловой программе станут люди и создание комфортной среды для жизни, путешествий и развития бизнеса с учетом запуска новых инвестиционных проектов. На тематических сессиях рассмотрят вопросы расширения международного сотрудничества в различных сферах экономики, дальнейшее развитие Благовещенска как международного центра делового сотрудничества, комплексное развитие приграничных территорий на примере мастер-плана Благовещенска и Хэйхэ, сотрудничество с КНР в области инвестиций, логистики, туризма и культурных связей.

Второй год подряд "Амурэкспо" проведут при поддержке Фонда "Росконгресс". Региональным оператором выступит Центр развития территорий. По словам организаторов, мероприятия форума традиционно состоятся в гибридном формате с возможностью онлайн-трансляции для неограниченного числа зрителей. Для площадок форума предусмотрят новое зонирование.

"Амурэкспо" проводится в Благовещенске с 1992 года. В 2023 году в мероприятии приняли участие делегации из 15 российских регионов и 3 зарубежных стран, больше 100 компаний из России и Китая представили свои товары и услуги, а площадки форума в общей сложности посетили свыше 10 тыс. человек.