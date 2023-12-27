РБК: в России заблокируют продажи просроченных и украденных лекарств

Инициатива направлена на дополнительную защиту прав потребителей, сообщило издание

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер России Дмитрий Григоренко поручил Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития разработать проект постановления правительства, который запретит продажу нелегальных и просроченных лекарств на основании данных системы маркировки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию документа.

В аппарате Григоренко РБК подтвердили, что целью нормативного акта является дополнительная защита прав потребителей. Проект постановления должны разработать до 12 февраля 2024 года, сейчас он прорабатывается в федеральных органах исполнительной власти.

Как пояснил РБК заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов, изменения в законодательстве позволят исключить техническую возможность продажи украденных из медицинских учреждений лекарств.

В пресс-службе Минздрава изданию отметили, что в рамках действующего законодательства реализация фальсифицированных, контрафактных, а также недоброкачественных лекарств и так запрещена. Тем не менее ведомство и Росздравнадзор готовы принять участие в обсуждении механизма запрета продажи лекарств на основании информации, содержащейся в системе мониторинга.

Демонстрационная система маркировки "Честный знак" позволит контролировать информацию о препаратах. В пресс-службе Минпромторга сообщили, что уже организовали работу для исполнения поручения. Предполагается, что для блокировки продажи просроченных лекарств будет достаточно обновить программное обеспечение.