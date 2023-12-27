ФТС перевыполнила план по перечислениям в бюджет на 2023 год

По словам врио руководителя ведомства Руслана Давыдова, потери от взрыва веток газопровода "Северный поток" составили более 1 трлн рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России перевыполнила годовой план по перечислениям в федеральный бюджет. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя ведомства Руслан Давыдов в интервью газете "Коммерсантъ".

"Кстати, на 22 декабря мы уже выполнили годовой план - собрали 6 трлн 465 млрд руб.", - сказал он.

Давыдов отметил, что потери от взрыва веток газопровода "Северный поток" составили более 1 трлн рублей. "До конца года эта сумма составит 1,14 трлн руб. - столько мы должны были получить пошлин с него", - добавил он. Однако рост импорта и собираемых с него пошлин позволил перекрыть эти потери.

Ранее врио главы ФТС сообщал, что план ведомства по перечислениям в федеральный бюджет на 2023 год составляет 6,464 трлн рублей. В 2024 году этот показатель составит 7,4 трлн рублей.