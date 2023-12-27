"Контур.Банк" сохранит обслуживание органов местного самоуправления в Екатеринбурге

Соответствующее соглашение подписали банк и администрация города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. "Контур.Банк" (бывший Екатеринбургский муниципальный банк) сохранит финансовое обслуживание органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Екатеринбурга после приобретения 99% доли в банке компанией "СКБ Контур". Соответствующее соглашение подписали банк и администрация Екатеринбурга.

"Документ предполагает сотрудничество сторон в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития Екатеринбурга. Соглашение, в частности, предусматривает взаимодействие администрации и "Контур.Банка" в области финансового обслуживания органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Екатеринбурга", - пояснили ТАСС в пресс-службе компании "СКБ Контур".

В церемонии подписания приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, генеральный директор "СКБ Контур" Михаил Сродных и президент "Контур.Банка" Николай Кочнев.

"Наши ключевые ценности не изменились: мы будем развивать экосистему для бизнеса, важным звеном которой является банк, и продолжим повышать качество и удобство наших решений. Хочу выразить отдельную благодарность городу и другим учредителям Банка "Екатеринбург" за создание и развитие устойчивой и эффективной финансовой организации, а также за готовность оказывать поддержку и после объединения банка с экосистемой "Контур", - сказал после подписания гендиректор "СКБ Контур" Михаил Сродных.

О банке "Екатеринбург"

Екатеринбургский муниципальный банк (ПАО "Банк "Екатеринбург") был основан в 1994 году. Осуществляет деятельность на территории Екатеринбурга. По данным "Банки.ру", кредитная организация занимает 186-е место в России по объему активов - 8,5 млрд рублей.

Группа компаний "СКБ Контур" стала ключевым акционером ПАО "Банк "Екатеринбург" в 2022 году. Приобретение финансовой организации дало компании возможность дополнить экосистему для бизнеса финансовыми сервисами, бесшовно встроить их в текущие рабочие процессы клиентов. После объединения ПАО "Банк "Екатеринбург" был переименован в "Контур.Банк".