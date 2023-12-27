"Новатэк" запатентовал технологии производства аммиака с получением водорода

Разработанная технология основана на методе парового риформинга природного газа, уточнили в компании

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. "Новатэк" получил российские патенты на крупнотоннажные технологии производства низкоуглеродного аммиака и крекинга аммиака с получением чистого водорода, сообщила компания.

"Крупнотоннажная технология крекинга аммиака является важным шагом в создании производственной цепочки, в которой полученный чистый водород может быть доставлен до конечных потребителей по конкурентной и доступной цене", - говорится в сообщении.

Технология производства низкоуглеродного аммиака разработана "Новатэком" в сотрудничестве с российскими проектными институтами и основана на методе парового риформинга природного газа. Запатентованные технологические решения позволяют обеспечить производительность технологической линии более 1 млн тонн низкоуглеродного аммиака в год, отмечает компания.

Решение предусматривает улавливание более 90% углекислого газа с последующим подземным хранением.