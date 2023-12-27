Новак заявил о желании многих стран покупать российскую нефть

В том числе речь идет о государствах Латинской Америки и Африки, отметил вице-премьер

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Многие страны заинтересованы в покупке российских нефти и нефтепродуктов, в том числе страны Латинской Америки и Африки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Конечно, у нас есть поставки и в другие страны. У нас очень много желающих, которые хотят покупать российскую нефть, нефтепродукты. Это и страны латиноамериканские, и африканские, и другие страны азиатско-тихоокеанского региона, но если говорить глобально об основных партнерах, то это те новые логистические маршруты, поставки, новые транспортные маршруты, в том числе с использованием Северного морского пути", - сказал он.

Новак отметил, что в 2023 году РФ перевезла по Севморпути 1,5 млн тонн нефти. "Впервые такие объемы пошли, и этот объем будет наращиваться, потому что это очень выгодный транспортный маршрут, который примерно в два раза короче, чем традиционные маршруты через Средиземное море, Индийский океан и так далее", - сказал он.

По оценке вице-премьера, основными партнерами России в сложившейся ситуации стали Китай, доля которого выросла примерно до 45-50%, и Индия. "Раньше в Индию практически не было поставок. За два года общая доля поставок в Индию составила около 40%", - добавил Новак.