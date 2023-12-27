СМИ: Walt Disney участвует в создании крупнейшего медиабизнеса в Индии

Сумма первоначальных капиталовложений в создание объединенной компании составит $1,5 млрд, сообщает The EconomicTimes

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 декабря. /ТАСС/. Компания Walt Disney подписала соглашение с индийским концерном Reliance Industries (RIL) о создании крупнейшего медиа- и развлекательного бизнеса в Индии. Об этом сообщает газета The EconomicTimes.

Представители Walt Disney заявили, что "объединение с RIL продиктовано стремлением компании сохранить присутствие в Индии при деконсолидации своего глобального бизнеса".

Соглашение предусматривает слияние акций и финансовых активов участников, при которой принадлежащая миллиардеру Мукешу Амбани RIL получит долю в 51% в акционерном капитале объединенной компании. Ожидается, что соглашение вступит в силу в феврале после регистрации слияния Walt Disney и RIL у индийских регулирующих органов. Сумма первоначальных капиталовложений в создание объединенной компании составит $1,5 млрд.

Как отмечает The Economic Times, доходы Walt Disney от телевизионного бизнеса в Индии сократились в 2022 году после того, как американская компания потерла $6,1 млрд, когда проиграла аукцион и лишилась онлайн-прав на трансляцию в республике спортивных соревнований в 2023-2027 годов. Победу в торгах одержала JioCinema, принадлежащая RIL и ее партнерской компании Viacоm18.