Захарова: партнерство РФ и КНР в энергетике продолжит укрепляться, несмотря на санкции

По словам дипломата, ситуация вокруг "Арктик СПГ - 2" еще раз подтверждает разрушительную для глобальной экономической безопасности роль США

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российско-китайское стратегическое взаимодействие по энергетике продолжит развиваться, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя включение Минфином США проекта "Арктик СПГ - 2" в санкционный список.

"Мы убеждены, что российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике будет и далее поступательно развиваться и укрепляться. А ситуация вокруг "Арктик СПГ - 2" еще раз подтверждает разрушительную для глобальной экономической безопасности роль Вашингтона", - указала дипломат.

Захарова отметила, что США лишь на словах заявляют о необходимости поддержания энергетической безопасности, но на самом деле разрушают ее, "преследуя собственные корыстные интересы и пытаясь вытеснить бизнес-конкурентов". "Такие шаги ведут лишь к усложнению цепочек поставок и удорожанию энергоресурсов для конечного потребителя", - обратила внимание официальный представитель МИД РФ.

"Мы считаем подобные действия категорически неприемлемыми, тем более в отношении таких крупных международных гражданских проектов, как "Арктик СПГ - 2", которые влияют на энергобаланс многих государств", - подчеркнула Захарова.

Санкции против "Арктик СПГ - 2"

2 ноября Минфин США включил "Арктик СПГ - 2" в санкционный список, а также установил 31 января 2024 года крайним сроком для завершения сделок с энергопроектом. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя введенные против российской СПГ-отрасли санкции, отметил, что опыт последних двух лет показал, что Россия может успешно работать в условиях ограничений.