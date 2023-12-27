В Нижнем Новгороде связали рост турпотока с развитием креативных пространств

По итогам 2023 года в регионе ожидают до 4,5 млн гостей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Появление в Нижегородской области креативных пространств и переезд в регион все большего числа творческих людей увеличивают туристический поток, уверен нижегородский губернатор Глеб Никитин.

"Нижний Новгород и Нижегородская область становятся все заметнее на культурной карте страны. У нас живут и работают очень талантливые люди, и сюда приезжает все больше представителей творческого сообщества из других регионов, для того чтобы воплотить в жизнь свои проекты. Появляются новые креативные пространства хорошего уровня, да и сама "ткань" наших городов становится не только источником вдохновения, но и пространством для творчества. Все это напрямую влияет на рост туристического потока, на интерес к городу и региону. Там, где происходит много интересных событий, хочется жить и работать", - сказал Никитин.

С 2019 года поток туристов в Нижегородскую область вырос примерно на треть, а по итогам 2023 года в регионе ожидают до 4,5 млн гостей.

Грантовая поддержка креативных индустрий

Программа грантовой поддержки креативных индустрий действует в Нижегородской области с 2019 года. Только за последние два года регион по этому проекту выделил 150 млн рублей на развитие культуры и искусства, гастрономии, моды и ремесла, туризма, архитектуры и дизайна. Всего за пять лет на развитие этого направления было выделено 214 млн рублей. Среди проектов - студия "Тихая", театральный фестиваль "Специфик", проект "Нетеатр", проведение модного показа "Русские. Fashion night" и другие.

Различные культурные институции Нижнего Новгорода за последние несколько лет становились обладателями престижных премий. Так, в 2023 году Нижегородской государственный художественный музей (НГХМ) стал обладателем звания "Музей года" XI премии The Art Newspaper Russia, культурный центр "Пакгаузы" на Стрелке - лучшим креативным пространством 2022 года по версии Russian Creative Awards, а Нижегородский музей-заповедник, куда входит кремль, в 2022 году был лидером среди региональных музеев России по числу проданных билетов по Пушкинской карте.

Одним из самых крупных проектов в области современного искусства в 2023 году стало открытие шести арт-резиденций, в которых смогли поработать 26 художников, создавшие в итоге более 100 произведений. Одной из задач проекта стало исследование нижегородских локальных контекстов. "Все воплотили их по-разному, и это вызвало разные эмоции. <...> Мне очень понравилось переосмысление нашего герба у Людмилы Барониной в работе "На краю леса". Для художницы Нижний оказался сказочным. Это приятно. В следующем году будут новые резиденции: композиторская и кураторская", - отметил замгубернатора региона Олег Беркович. По его словам, резиденции качественно расширили и наполнили креативное сообщество.

Проекты, которые живут

Руководитель творческого объединения "Нетеатр", актер и режиссер Дмитрий Сухотерин в беседе с ТАСС отметил, что один из плюсов действия такой программы в регионе - поддержка проектов, которые не завершаются после прекращения финансирования, а продолжают существовать.

"Я вижу, какие проекты еще поддержали, вижу, как они функционируют, это не разовая история. Это дает старт большой истории и большой жизни. Наш проект "Нетеатр" - продолжается, было выделено финансирование на оборудование, а спектакли идут и будут идти. <…> Больше людей видят хорошие спектакли, в том числе про Нижний Новгород - у нас есть, например, единственный в городе спектакль про город Горький в годы Великой Отечественной войны. Эта история не только о поддержке проекта, который имеет ограниченное время существования, это и про очень большую перспективу", - сказал собеседник агентства.

Развитие креативных пространств отметил и заведующий Волго-Вятским филиалом Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина ("Арсенал", Нижний Новгород) Александр Комаров. Он обратил внимание, в том числе, на художественный музей (НГХМ), который получил звание "Музей года" премии The Art Newspaper Russia. Кроме того, Комаров отметил небольшие студии и галереи. "Сейчас мы находимся в том интересном положении, когда почти все наши мечты о городе, в котором мы живем, сбылись", - отметил Комаров.

Примером таких небольших, но известных институций стали студия "Тихая", "Галерея 9Б", "Терминал А" и другие. Основатель и руководитель "Тихой" Артем Филатов в беседе с агентством рассказал о появлении в Нижнем Новгороде мультимедиа-пространства "ЦЕХ", в сотрудничестве с которым студия реализовала один из проектов.

"Это была такая лаборатория, когда наши художники студии "Тихая" - аналоговые авторы - учились и взаимодействовали с современными технологиями, которыми располагает "ЦЕХ". Казалось бы, такая сложная вещь со множеством инсталляций, звуковыми произведениями. <…> Тем не менее, было огромное количество посетителей, люди приходили на экскурсии и на дискуссии, даже такие сложные продукты в Нижегородской области встречаются на ура. Мне кажется, без поддержки, без доверия, на самом деле, такие проекты не могли бы стартовать, продолжить самостоятельно существовать и привлекать больше посетителей", - поделился мнением Филатов.

Искушенный зритель и туристы из Ухты

Развитие креативных индустрий в Нижегородской области привлекает в музеи, галереи и театры так называемого культурного туриста, в том числе искушенного, отмечают собеседники агентства.

В "Нетеатре", рассказал Дмитрий Сухотерин, есть постоянные зрители из Ухты, которые обязательно приезжают в отпуск в Нижний Новгород, чтобы посмотреть спектакль творческого объединения. "Например, единственный в России спектакль в движущемся автобусе, мы видим сколько иногородних людей на него приезжают, в этом году точно десятки городов, включая Париж", - сказал собеседник агентства.

Рост числа посетителей отмечают и в "Арсенале", при этом искушенность зрителя осталась на прежнем - высоком - уровне. Если раньше на выставку приходила тысяча человек, то сейчас это 15 тысяч. "Арсенал - открыт для всех, так было всегда, среда вокруг нас меняется, и мы стараемся меняться вместе с ней", - сказал Александр Комаров.