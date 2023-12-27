"Сибур" нарастил в 2023 году долю продаж на внутреннем рынке до 75%

По словам гендиректора компании Михаила Карисалова, "Сибур" заплатил в 2023 году более 120 млрд рублей налогов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. "Сибур" в 2023 году нарастил долю продаж своей продукции на внутреннем рынке до почти 75%, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" гендиректор компании Михаил Карисалов.

"В целом год заканчиваем хорошо, результаты неплохие. Ни одной тонны не потеряно из-за отсутствия спецхимии, катализаторов. Мы существенно упрочили свои позиции на внутреннем рынке всей практически гаммы наших полимерных материалов. Выросли с 60 плюс процентов, понятно, что внутренний рынок и ранее оставался нашим основным приоритетом, но сегодня эта цифра приближается к 75%", - сказал он.

"Финансовые результаты неплохие. Они продолжают позволять двигаться нам вперед. Точные цифры будут в феврале - начале марта при закрытии отчетности. Но факт, 11 месяцев показывают, что относительно бизнес-плана и в динамике относительно 2022 года мы отработали лучше", - прокомментировал Карисалов финансовые показатели компании в уходящем году.

"Сибур" заплатил в 2023 году более 120 млрд рублей налогов, а также инвестировал в свои предприятия в Татарстане более 50 млрд рублей, добавил он.

"Если и есть где-то сложности, то это все же не полностью еще решенные вопросы с точки зрения крупнотоннажного нового технологического развития. Не по всем технологиям нам доступны на сегодняшний день решения, где-то лицензионные, технологические", - отметил гендиректор "Сибура".

О компании

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая несколько производственных площадок в различных регионах РФ.

Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях.