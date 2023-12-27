В Петербурге вклад туризма в экономику превысил 480 млрд рублей

Общее число гостей города за 2023 год достигло 9,4 млн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Вклад туризма в экономику Санкт-Петербурга по итогам 2023 года превысил 480 млрд рублей, что почти на треть больше показателя за 2022 год, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

"В 2023 году туристы принесли в экономику Северной столицы 482,7 млрд рублей - на 32% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении Смольного.

Общее число гостей города за 2023 год достигло 9,4 млн - на 16% больше, чем в 2022 году. Отмечается, что вместе с ростом турпотока увеличилась и среднегодовая загрузка гостиниц - с 64% до 66%.

По приведенным Смольным данным, вклад туристов в экономику Петербурга на 89% обеспечивается гостями из регионов России и на 11% - иностранными путешественниками. Основные статьи расходов приходятся на питание в кафе и ресторанах, проживание, транспортное обслуживание, экскурсии и культурную программу, сувениры и другие покупки.