Россельхознадзор сообщил о росте производства красной икры в РФ до 40 тыс. тонн

Оно увеличилось в два раза по сравнению с 2022 годом

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Объем производства красной икры в России в 2023 году вырос в два раза по сравнению с годом ранее - до 40 тыс. тонн. Об этом сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы значительно сократили сегодня долю имитированной икры и структурированной, но есть несколько компаний, которые производят. Если мы в целом по стране производим 36 тыс. - до 40 тыс. тонн в этом году, в два раза больше, чем в прошлом году, икры красной, то они производят 720-760 тонн такой икры структурированной", - сказал он.

Глава ведомства отметил, что подобную продукцию нельзя называть икрой. "Мы со своей стороны считаем, что это не должно называться икрой. А дальше - это наши законодатели, которые должны принимать решения", - подчеркнул Данкверт.