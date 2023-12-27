В Нью-Дели отметили стремление Индии расширить инвестиции в нефтегазовый сектор РФ

По словам главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара, 26 декабря страны подписали "два важных соглашения, которые продвинут вперед проект АЭС "Куданкулам"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Индия планирует расширить инвестиции в российский нефтегазовый сектор. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"В энергетике у нас устойчивые отношения как с точки зрения индийских инвестиций в России в сфере нефти и газа, которые мы стремимся расширить, так и в ядерной отрасли. Вчера мы подписали два важных соглашения, которые продвинут вперед проект АЭС "Куданкулам", - сказал он.

Министр отметил также обсуждение соглашений в сфере удобрений и коксующегося угля. "В нашей энергетической торговле удобрения, коксующийся уголь являются важными составляющими. Важной частью наших переговоров было, как достичь долгосрочных договоренностей в этой области", - отметил он.

Консорциум индийских компаний ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources владеют 49,9% в "Ванкорнефть", которая ведет разработку Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения в Красноярском крае. Кроме того, консорциуму компаний (Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 29,9% в компании "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая владеет лицензиями на участки Центрального блока Среднеботуобинского месторождения и Курунгского лицензионного участка. С 2001 года ONGC Videsh Ltd. входит в состав участников проекта "Сахалин-1" (другими акционерами являются "Роснефть", ExxonMobil и японская Sodeco).

АЭС "Куданкулам" - атомная электростанция с энергоблоками ВВЭР-1000, расположенная на юге Индии. Первый энергоблок станции с февраля 2016 года устойчиво работает на проектном уровне мощности 1 000 МВт. Второй энергоблок был включен в национальную энергосеть Индии 29 августа 2016 года. Генеральное рамочное соглашение с Росатомом о строительстве третьего и четвертого блоков подписано весной 2014 года. В июне 2017 года инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" и NPCIL подписали соглашение о сооружении третьей очереди (энергоблоки № 5 и № 6) АЭС "Куданкулам". В 2021 году началось строительство пятого и шестого энергоблоков станции. Выведение АЭС на полную мощность запланировано на 2027 год.