СМИ: западные компании стали в два раза чаще использовать газохранилища на Украине

По данным газеты The Daily Telegraph, трейдеры готовы хранить газ на Украине, несмотря на боевые действия в стране, в связи с достаточным ростом цен на него, который компенсирует риски

ЛОНДОН, 27 декабря. /ТАСС/. Число западных компаний, которые пользуются газохранилищами на Украине, выросло с 21 в августе до 52. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

Издание предположило, что трейдеры готовы хранить газ на Украине, несмотря на боевые действия в стране, в связи с достаточным ростом цен на него, который компенсирует риски. Отмечается, что газ хранится на объектах концерна "Нафтогаз" на фоне почти полностью загруженных хранилищ в Евросоюзе.

Глава украинской компании Алексей Чернышев рассказал газете, что западные фирмы работают "без страхования военных рисков". Согласно The Daily Telegraph, страховщики отказываются предоставлять свои услуги трейдерам до тех пор, пока не будут выработаны необходимые гарантии со стороны властей ЕС.

Подчеркивается, что энергетические компании из Германии, Франции и Швейцарии хранили на Украине более 2,5 млрд куб. м газа стоимостью около $1,5 млрд. Издание добавило, что фирмы стали истощать свои запасы для продажи газа по более высокой цене на фоне повышения спроса. По информации "Нафтогаза", компании из 15 стран пользуются газохранилищами на западе Украины. В украинском концерне заявили, что объекты, построенные в советские времена, располагаются на глубине до 3 тыс. м, вследствие чего они не подвергаются ракетным ударам.