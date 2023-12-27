Производство мяса в России в ноябре выросло на 2,5%

Оно составило 309,8 тыс. тонн, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Производство мяса в России в ноябре 2023 года выросло на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 309,8 тыс. тонн, говорится в материалах Росстата.

"Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных в ноябре 2023 года произведено 309,8 тыс. тонн, что на 2,5% больше, чем в ноябре 2022 года, но на 4,5% меньше, чем в октябре 2023 года. Производство за январь - ноябрь 2023 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 4,9%, составив 3,3 млн тонн", - сказано в материалах.

Свинины парной, остывшей или охлажденной произведено 276,7 тыс. тонн, что на 1,6% больше, чем в ноябре 2022 года, но на 5,2% меньше, чем в октябре 2023 года. За одиннадцать месяцев 2023 года производство парной, остывшей или охлажденной свинины увеличилось по сравнению с январем - ноябрем 2022 года на 4,1%, составив 3 млн тонн.

Производство мяса птицы

Охлажденного мяса птицы произведено 284,4 тыс. тонн, что на 3,7% меньше, чем в ноябре 2022 года и на 1,4% меньше, чем в октябре 2023 года. За январь - ноябрь 2023 года производство охлажденного мяса птицы выросло на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 3,1 млн тонн.

Производство мясной продукции

Вареных колбасных изделий выпущено 136,2 тыс. тонн, что на 1,9% больше, чем в ноябре 2022, но на 3,8% меньше, чем в октябре 2023 года. За одиннадцать месяцев 2023 года вареных колбасных изделий изготовлено 1,5 млн тонн, что на 1% больше, чем за январь - ноябрь 2022 года.

Мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, охлажденных или замороженных выпущено 391,7 тыс. тонн, что на 4,1% больше, чем в ноябре 2022 года, но на 4,2% меньше, чем в октябре 2023 года. За январь - ноябрь 2023 года их произведено 4,2 млн тонн, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Производство рыбной продукции

Рыбного свежего или охлажденного филе в ноябре 2023 года выпущено 409,4 тонн, что на 0,2% меньше, чем в ноябре 2022 года и на 0,8% меньше, чем в октябре 2023 года. За одиннадцать месяцев 2023 года выпуск рыбного филе сократился на 2,7% по сравнению с январем - ноябрем 2022 года, составив 4,2 тыс. тонн.

Мороженой рыбы произведено 229,1 тыс. тонн, что на 6,9% меньше, чем в ноябре 2022 года, но на 0,5% больше, чем в октябре 2023 года. За январь - ноябрь 2023 года мороженой рыбы произведено 2,8 млн тонн, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Рыбных консервов выпущено 56 млн условных банок, что на 3,3% меньше, чем в ноябре 2022 года и на 3,4% меньше, чем в октябре 2023 года. За январь - ноябрь 2023 года производство рыбных консервов сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 10,7%, до 503,9 млн условных банок.