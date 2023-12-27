Производство золота в России в ноябре выросло на 0,1%

Производство основных драгоценных металлов в стране в ноябре выросло на 5,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Производство золота в России в ноябре 2023 года выросло на 0,1% в годовом сравнении и на 6,7% по сравнению с октябрем нынешнего года, говорится в материалах Росстата.

В целом за 11 месяцев 2023 года производство золота в РФ снизилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Производство основных драгоценных металлов в стране в ноябре выросло на 5,6% в годовом выражении.

Выпуск первичного алюминия увеличился по сравнению с ноябрем 2022 года на 1,8%, но снизился по сравнению с октябрем 2023 года на 1%. Всего за январь - ноябрь 2023 года выпуск алюминия увеличился на 3,5%.

Абсолютных показателей Росстат не приводит.

Черная металлургия

По данным статистики, объем выплавки чугуна в РФ в ноябре составил 4,4 млн тонн, что на 3,7% больше, чем в ноябре 2022 года, но на 7,1% меньше, чем в октябре 2023 года. За 11 месяцев 2023 года произведено 50,2 млн тонн чугуна (+6,1%).

Выпуск нелегированной стали в ноябре увеличился на 6,2% по сравнению с ноябрем 2022 года, до 4,8 млн тонн (-11% к октябрю 2023 года), а за январь - ноябрь 2023 года произведено 55,3 млн тонн (+7,5% к аналогичному периоду годом ранее).

Производство легированной стали в ноябре снизилось на 2,6%, до 1,2 млн тонн (-1,7% к октябрю 2023 года). Всего за 11 месяцев 2023 года произведено 14,1 млн тонн легированной стали (-3,4% к аналогичному периоду 2022 года).

В целом металлургическое производство в России в ноябре 2023 года выросло на 4,9% по сравнению с ноябрем 2022 года, но снизилось на 0,5% по сравнению с октябрем 2023 года. Тем не менее за 11 месяцев 2023 года рост объемов выпуска в металлургическом производстве составил 3,7%.