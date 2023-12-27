Бензин в России в ноябре в сравнении с октябрем подешевел в среднем на 0,7%

При этом производители бензина в ноябре снизили оптовые цены на 15,6%, сообщается в материалах Росстата

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России в ноябре 2023 года снизились на 0,7% по сравнению с октябрем. При этом производители бензина в ноябре снизили оптовые цены на 15,6%, сообщается в материалах Росстата.

В то же время в годовом выражении потребительские цены на бензин в ноябре выросли на 7,2%, а цены производителей - на 60,7%.

Потребительские цены на автомобильный бензин в ноябре 2023 года в среднем по Российской Федерации превышали цены производителей в 2,5 раза (в ноябре 2022 года - в 4 раза).

В ноябре снижение потребительских цен на бензин автомобильный на 0,8% и более отмечалось в 30 субъектах Российской Федерации. Заметнее всего бензин подешевел в Чеченской Республике и Красноярском крае - на 8,4% и 4,1% соответственно. Рост цен на бензин автомобильный наблюдался в 6 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Магаданской области - на 3,4%. В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились, в Санкт-Петербурге - снизились на 0,2%.

В ноябре по сравнению с октябрем цены производителей на нефть снизились на 2,8% (по сравнению с декабрем 2022 года - увеличились в 2,1 раза), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом стали ниже на 3,4% (по сравнению с декабрем 2022 года - увеличились на 9,8%).