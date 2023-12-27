В АТОР заявили, что Абхазия стала одним из востребованных направлений в праздники

Объемы продаж по республике на Новый год, по данным туроператоров, превысили показатели 2022 года в 2,5-3,5 раза

СУХУМ, 27 декабря. /ТАСС/. Абхазия стала одним из востребованных направлений на новогодние праздники. Объемы продаж по республике на Новый год, по данным туроператоров, превысили показатели прошлого года в 2,5-3,5 раза. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России в среду.

"Абхазия стала одним из востребованных направлений на новогодние праздники 2024 года. Мягкая зима, разнообразная экскурсионная программа и доступные цены на размещение и другие услуги стали поводом для многих туристов провести зимние каникулы именно в этом регионе. По информации туроператора "Интурист", объемы продаж по Абхазии на Новый год в 3,5 раза превысили показатели прошлого года. Сейчас туристы уже бронируют заезды на длинные праздники в феврале и марте 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о высокой динамике спроса на зимние заезды в Абхазию сообщили и в пресс-службе национального туроператора "Алеан": количество бронирований в 2,5 раза выше, чем было в декабре 2022 года. В первую очередь, востребованы круглогодичные отели с подогреваемыми бассейнами и питанием "полный пансион".

"Абхазия больше не позиционируется исключительно как летнее направление. В республике все больше объектов, работающих круглый год", - сообщили в АТОР.

На сайте ассоциации представлен топ-20 отелей в Абхазии с подогреваемыми бассейнами и SPA-комплексами, которые подойдут для отдыха в межсезонье.

Ранее сообщалось, что около 50 отелей в Абхазии готовы к приему туристов в зимний период.