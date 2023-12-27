В Минфине приветствуют новые доходы от налога на сверхприбыль сверх 315 млрд рублей

Министр финансов РФ Антон Силуанов не думает, что это будут большие деньги

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ не против новых поступлений от бизнеса по налогу на сверхприбыль после уже уплаченных 315 млрд рублей, сказал журналистам в ходе брифинга по итогам 2023 года министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопрос, возможно ли увеличение объема поступлений по этому налогу.

"Мы не откажемся. Я не думаю, что это будут большие деньги. Сколько - я не могу сказать. То, что мы оценивали, совпало. Каких-то сумм в бюджет мы не закладывали в следующем году. Но спросим со всех - заплатил или нет", - сказал Силуанов.

Ранее министр сообщал, что поступления в федеральный бюджет от налога на сверхприбыль в настоящее время составили 315 млрд рублей.

Силуанов также отмечал, что большинство компаний предпочли заплатить налог досрочно по ставке 5%.

Для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 млрд рублей, был введен так называемый налог на сверхприбыль. Он составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года. При этом его сумму можно снизить вдвое, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Ранее сообщалось, что поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей, они имеют разовый характер.