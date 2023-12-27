Представительство Росатома в Египте получило статус флагманского

В стране при сотрудничестве российской госкорпорации ведется строительство первой в стране атомной электростанции "Эд-Дабаа"

КАИР, 27 декабря. /ТАСС/. Российская госкорпорация "Росатом" инициировала отраслевой проект по объединению своей офисной структуры за рубежом, а представительству корпорации в Египте присвоен статус флагманского. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС глава офиса Росатома в Египте Мурад Асланов в ходе презентации проекта, которая прошла в одной из гостиниц египетской столицы..

"Госкорпорация "Росатом" запустила инициативу и общеотраслевой проект по объединению офисной структуры своего зарубежного присутствия", - отметил Асланов. По его словам, "здесь в Египте состоялось объединение офисных структур ряда дочерних организаций Росатома, которые ранее находились в разных местах с отдельными офисами". "Но поскольку Росатом стремится к единому позиционированию, то был создан и запущен проект по объединению офисной инфраструктуры", - пояснил руководитель египетского представительства российской госкорпорации.

"И вот в Египте состоялось открытие подобного офиса, который под одной крышей объединяет разные компании Росатома. Поскольку речь идет об офисе в столице Египта, то он получил статус флагманского", - подчеркнул Асланов. Это представительство, добавил он, "будет служить площадкой для проведения централизованных встреч с нашими ключевыми партнерами и стейкхолдерами в Египте".

Комментируя по просьбе ТАСС дальнейшие шаги Росатома в Египте, Асланов заметил, что "в портфолио госкорпорации различные продукты, как ядерные, так и неядерные, как ядерные энергетические, так и ядерные неэнергетические, имеются как неядерные энергетические, так и неядерные неэнергетические решения". "Сейчас цель Росатома, - как отметил директор представительства, - провести анализ того, какие сектора экономики являются наиболее приоритетными и перспективными с точки зрения нашего продуктового портфолио, и исходя из этого мы и будем выстраивать свою продуктовую стратегию в этой стране".

Ранее в среду Росатом объявил об открытии своего флагманского представительства в Египте, официальная презентация состоялась в одном из отелей Каира.

В настоящее время в Египте при сотрудничестве Росатома ведется строительство первой в стране атомной электростанции "Эд-Дабаа". Она будет возведена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Это первый крупный проект Росатома в Африке. До 2028 года госкорпорация построит четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200 и будет на протяжении всего жизненного цикла АЭС (60 лет) поставлять ядерное топливо, а также оказывать услуги по подготовке персонала, проводить техобслуживание и ремонт в течение 10 лет после пуска каждого блока. Также контрактом предполагается сооружение до 2028 года первого модуля сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива. В Египте рассчитывают, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году.